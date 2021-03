“Palestre e bar chiusi ma sono consentiti gli assembramenti nelle manifestazioni”

Foti (FdI): “Speranza e Lamorgese si diano una regolata”

“Appare veramente contraddittorio, a tacere d’altro, il comportamento dei Ministri della salute e dell’Interno. Il ministro Speranza firma infatti l’ordinanza che colloca da lunedì Piacenza in zona rossa, nonostante il fatto che l’indice di diffusione del virus non lo preveda.

Al tempo stesso, il Ministro dell’Interno Lamorgese, con circolare a firma del Capo di Gabinetto, prefetto Frattasi – non solo interpretativa, ma estensiva dei contenuti dell’articolo 10 del DPCM del 2 marzo 2921 – consenta di autorizzare manifestazioni sindacali e politiche, come quella tenutasi sabato a Piacenza, con la partecipazione di centinaia di persone, anche provenienti da più Regioni e con i più svariati mezzi di trasporto.

Insomma: palestre, bar, ristoranti, teatri, cinema, sale di danza, devono per il Governo Draghi restare chiusi perché in essi si potrebbero (ma è pura fantasia) verificare assembramenti. In piazza o per le strade pubbliche, invece, per il governo Draghi si può fare di tutto e di più, a partire dagli assembramenti, questi si fonte di diffusione dell’epidemia. Una vergogna: Speranza e Lamorgese si diano una regolata”, lo sostiene in una nota il parlamentare piacentino Tommaso Foti, vice presidente vicario di Fratelli d’Italia alla Camera.