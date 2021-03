Pallavolo San Giorgio domina nel derby contro Volley Academy Piacenza (0-3)

Non basta il tanto cuore messo in campo dalle giovani atlete della Volley Academy Piacenza, il derby se lo aggiudica la Pallavolo San Giorgio per 0-3.

San Giorgio si trova senza il suo terminale offensivo Alissa Hodzic, mentre tante sono le assenze nella LTP Vap, a cui si aggiungono i forfait di Gilioli e Marchetti poco prima di entrare in campo. Le verdi-blu approcciano la gara in modo un po’ timoroso, con qualche errore tecnico di troppo. Il primo parziale risulta comunque abbastanza combattuto. Nel secondo set le padrone di casa calano fisicamente e la squadra ospite ne approfitta dominando il secondo parziale.

Nel terzo set la VAP torna a lottare dando fondo alle ultime energie rimaste, ma nel finale le ragazze di coach Chiodaroli devono arrendersi alla superiorità della avversarie.

LTP VOLLEY ACADEMY PC – PALLAVOLO SAN GIORGIO 0-3 (19-25; 9-25; 17-25)

LTP Volley Academy PC: Romanin, Sesenna, Kraja, Sabatelli, Nicolini, Cicola, Zlatanov, Marchetti, Gilioli (C), Boni, Corradi, Crisafulli (L1), Boselli (L2).

Allenatore: Chiodaroli

Pallavolo San Giorgio: Guienne, Tappani, Perini (C), Molinari, Galelli, Ditonto, Nichelini, Fava, Boaron, Zoppi, Sgobbi, Tacchini (L), Solari.

Allenatore: Capra