Per la Conad Alsenese difficile trasferta piemontese a Biella

Penultimo appuntamento della prima fase per la Conad Alsenese nel campionato di B1 femminile, con la formazione piacentina che sarà di scena sabato alle 21 a Biella, ospite della Prochimica Virtus.

La sfida rappresenta l’ultima giornata del girone A1, ma la formazione allenata da Marco Scaltriti e Giacomo Rigoni deve recuperare anche la gara esterna contro l’Igor Volley Trecate (17 aprile ore 17 in terra novarese), in attesa di conoscere dalla Fipav le disposizioni per la seconda fase. Proprio Trecate è stato l’ultimo avversario in ordine di tempo affrontato dalla Conad, sconfitta sabato scorso in quattro set ad Alseno, pur lottando strenuamente fino all’ultimo pallone e offrendo, nel complesso, una buona prestazione che fa il paio con la vittoria precedente nel derby di Gossolengo. Ora testa a Biella, con il match presentato dal vice allenatore Giacomo Rigoni.

“La Prochimica Virtus – afferma Rigoni – è una delle squadre insieme al Lilliput che non a caso si trova in alto, essendo riuscita a tenere sempre un livello costante nelle prestazioni, in casa e in trasferta. E’ facilitata dal fatto di non aver cambiato molto dalla scorsa stagione ed è una formazione dove non spicca nettamente un’individualità sulle altre, ma una buonissima qualità è il gioco corale, avendo una palleggiatrice che riesce a far rendere al massimo tutte le attaccanti a disposizione”. Quindi aggiunge. “Giocando oltretutto in trasferta, ci attende una partita intensa, dal punto di vista del primo tocco e delle traiettorie d’attacco. Andremo a Biella convinti di continuare a offrire prestazioni positive a prescindere dal risultato: è importante mettere in campo quello su cui lavoriamo in settimana e raccogliere il massimo possibile, consci delle nostre difficoltà che comunque pian piano cerchiamo di limitare”.

L’AVVERSARIO – La Prochimica Virtus Biella occupa il secondo posto in classifica nel girone A1 alle spalle della capolista Lilliput, che nello scorso turno ha bissato la vittoria dell’andata nello scontro diretto tutto piemontese. Biella ha dovuto alzare bandiera bianca in tre set e non è stata agevolata da alcuni acciacchi, anche se restano le prestazioni maiuscole delle centrali Zecchini e Fornara (17 e 25 punti). Il sestetto-base è completato dalla diagonale Mariottini-Mo, dall’asse di posto quattro Fragonas-El Hajiam e dal libero Baratella. In panchina, un tecnico di grande esperienza come Stefano Colombo.

“La partita contro la Conad Alsenese – commenta il direttore sportivo Elena Ubezio – non va sottovalutata anche se le nostre avversarie sono in fondo alla classifica nel minigirone A1. La nostra attuale situazione infermieristica deve essere compensata da un’ottima prestazione collettiva; tutte le ragazze a disposizione si sono allenate con grande intensità in settimana, rispondendo alla grande agli stimoli di coach Colombo, segno che la brutta prestazione di sabato scorso a Settimo Torinese vuole essere lasciata alle spalle. Il match contro la Conad sarà per noi un appuntamento importante per consolidare la seconda posizione in classifica in attesa del recupero contro l’Igor Trecate che si giocherà dopo Pasqua”.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Prochimica Virtus Biella e Conad Alsenese saranno il primo arbitro Alessandro Sicco e il secondo arbitro Samuele Strippoli.

IL TURNO – Questo il programma dell’ultima giornata del girone A1 di serie B1 femminile:

Prochimica Virtus Biella-Conad Alsenese (sabato ore 21)

Busa Foodlab Gossolengo-Lilliput Settimo Torinese (sabato ore 17,30)

Igor Volley Trecate-Parella Torino (sabato ore 17)

CLASSIFICHE – Queste le classifiche dei due gironi.

Girone A1: Lilliput Settimo Torinese 27, Prochimica Virtus Biella 18, Igor Volley Trecate 9, Parella Torino 8, Busa Foodlab Gossolengo 6, Conad Alsenese 4 (Conad Alsenese, Parella Torino e Biella una partita in meno, Trecate tre partite in meno).

Girone A2: Psa Olympia Genova 17, Fgl Castelfranco 16, ToscanaGarden N8lini 15, Timenet Empoli 7, Blu Volley Quarrata 5, Arredofrigo Valnegri Acqui 0 (Genova, Castelfranco, N8lini una partita in meno, Empoli e Quarrata due partite in meno, Acqui sette partite in meno).

COPERTURA MEDIA DEL MATCH – La partita tra Prochimica Virtus Biella e Conad Alsenese sarà trasmessa in diretta su Sportpiacenza.it: per seguirla, collegarsi al canale Youtube di Sportpiacenza oppure sul link presente in home page del sito della testata. Inoltre, diretta tv su ReteBiella (91-190 del digitale terrestre e in streaming).