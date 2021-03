Piace, al Garilli arriva l’Alessandria. Emergenza in difesa

Si apre un ciclo di tre partite che potranno dire molto sul futuro del Piacenza: i biancorossi ospitano domenica l’Alessandria (fischio d’inizio ore 17.30), poi viaggeranno verso Novara nel turno infrasettimanale e faranno ritorno tra sette giorni al Garilli per affrontare il Como.

Il pesante ko subìto sul campo della Pro Patria ha avuto ripercussioni importanti sul piano della classifica, con la squadra di Scazzola superata dall’Olbia e ripiombata in piena zona playoff. Con nove gare ancora da disputare non ci si può permettere di lasciare per strada troppi punti a cominciare dal match con l’Alessandria, anche se i “grigi” occupano le zone alte della classifica e verranno al Garilli per fare bottino pieno. Il Piace è chiamato subito a voltare pagina dopo la prova di Busto Arsizio, la peggiore da quando Scazzola siede sulla panchina biancorossa. Il tecnico può contare sui rientri importanti dopo il turno di squalifica di Corbari e De Respinis, ma deve ancora una volta far fronte a problemi di formazione, in particolare nel reparto arretrato: Battistini e Marchi sono out, e anche Libertazzi non sarà della gara. Torna invece pienamente a disposizione Suljic, che potrebbe partire dal primo minuto.

“Penso che l’Alessandria a livello di organico sia la squadra più forte di tutti e tre i gironi – inquadra il match Scazzola -, con un allenatore molto bravo che rappresenta un valore aggiunto: il coefficiente di difficoltà di questa partita è alto, oltretutto avremo ancora assenze importanti in particolare in difesa. Questi ragazzi hanno però dimostrato di potersela giocare contro chiunque, quindi anche domenica saremo in grado di fare una partita importante”. “Mancano nove partite – prosegue -, dovremo riuscire a fare le prestazioni delle ultime nove gare,che ci hanno permesso di accorciare in classifica. La gara più importante però è sempre quella che arriva, giocando ogni tre giorni non è facile recuperare gli infortunati, ma questo vale anche per gli avversari”.

L’Alessandria arriva al Garilli forte del quarto posto in classifica, a braccetto con il Como, grazie ai 50 punti sin qui conquistati. La squadra guidata in panchina da Moreno Longo vive un momento decisamente positivo, certificato da sei risultati utili consecutivi con tre successi di fila, l’ultimo contro l’Albinoleffe. “Le insidie in queste gare sono le motivazioni di avversari che lottano per la salvezza e quando le partite iniziano a diminuire è normale che diano il 110% – le parole del tecnico alla vigilia -. Dobbiamo andare a Piacenza a fare una gara umile e prepararci a lavorare duro per 95’, in queste partite non possiamo permetterci di sbagliare atteggiamento, altrimenti si va in difficoltà”.

All’andata finì 2-0 per i piemontesi, grazie alla doppietta siglata da Arrighini.