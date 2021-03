Piace, scontro salvezza con la Giana. Scazzola “Gara importante, ma non l’ultima spiaggia”

E’ uno scontro-salvezza da non sbagliare quello che attende mercoledì pomeriggio il Piacenza nel turno infrasettimanale di campionato: i biancorossi ospitano al Garilli la Giana Erminio (fischio d’inizio ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) alla ricerca di punti pesanti in classifica.

La squadra di Scazzola ha acciuffato domenica all’ultimo respiro il pari sul difficile campo del Renate e occupa al momento l’ultima posizione utile che garantisce la salvezza diretta: inutile dire che un successo darebbe un’ulteriore sprint verso posizioni più tranquille per un gruppo capace in poche settimane di uscire da una situazione decisamente complicata. “E’ una gara molto importante, ma non da ultima spiaggia – tiene però a precisare il tecnico alla vigilia -. Vincere vorrebbe dire fare un gran passo, ma mancano ancora troppe partite per fare calcoli: dobbiamo vivere alla giornata ancora per un po’ di tempo”.

Il Piace dovrà fare a meno fra i pali di Libertazzi, uscito domenica per un problema muscolare (“non sembra una cosa grave” – ha spiegato Scazzola), al suo posto ci sarà Stucchi; non recupera nemmeno Suljic, ancora non al meglio. “Certamente con tre partite in una settimana dovremo fare alcune valutazioni – anticipa il mister biancorosso -. La Giana è una squadra tosta, con giocatori esperti, abituata a fare bene nella categoria e, negli ultimi due anni, anche a vivere questo tipo di classifica. Sarà una partita dal coefficiente di difficoltà molto alto”.

Gli ospiti non attraversano però un bel momento: senza vittorie da otto partite, sono reduci dal ko contro la Pro Vercelli e staccati di otto punti dai biancorossi, anche se con una partita in meno. Venticinque i giocatori a disposizione del tecnico Brevi per la trasferta del Garilli, mancheranno solo gli infortunati Pirola e Di Maira.