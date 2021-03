Piacenza Servizi Cimiteriali “Senza risposta la nostra richiesta di essere ascoltati in commissione”

“Per la seconda volta nel giro di pochi giorni abbiamo inviato al presidente della Commissione 1 la richiesta di essere ascoltati e nessuno ci ha dato una risposta”.

Così Piacenza Servizi Cimiteriali, società gestore del cimitero urbano, in una nota: “Dopo la riunione della scorsa settimana in cui l’amministrazione comunale ha presentato la propria versione sulla gestione del cimitero senza alcun contraddittorio – si legge -, abbiamo nuovamente inviato agli organi competenti la nostra disponibilità a presentarci di fronte ai commissari per rispondere alle segnalazioni fatte dal Comune. Non solo, per quanto ci riguarda siamo pronti a fornire a chiunque ne faccia richiesta tutti i documenti di cui siamo in possesso, per consentire ai componenti della Commissione 1 di prepararsi in vista di un’eventuale nostra audizione”.

“Ci sembra che in democrazia il confronto sia alla base di tutto, non abbiamo nulla da nascondere e siamo pronti a dimostrarlo di fronte a consiglieri che avranno in mano tutte le carte richieste, non come è successo nel corso della prima seduta in cui nessuno aveva avuto la possibilità di leggere la documentazione esistente fra la Piacenza Servizi Cimiteriali e l’amministrazione comunale. A oggi nessuno ha risposto in modo chiaro alle nostre due domande di essere ascoltati e sinceramente non ne capiamo il motivo. Perché vietare un confronto – si chiedono – che avrebbe come unico obiettivo quello di fare chiarezza su una questione che riguarda il cimitero e dunque un bene di tutta la comunità piacentina?”.