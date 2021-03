Anche quest’anno Piacenza ha appoggiato “M’illumino di meno”, l’iniziativa di sensibilizzazione dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, che dal 2005 – quando lanciarono l’idea Radio 2 e la trasmissione Caterpillar – ha raccolto un numero crescente di adesioni in tutta Italia.

Lo ha fatto – vista la situazione di emergenza sanitaria in atto – con il simbolico spegnimento, venerdì sera, dell’illuminazione artistica di Palazzo Farnese, Palazzo Gotico e del vallo delle mura in via XXI Aprile. “Non possiamo coinvolgere la cittadinanza nei tanti momenti di condivisione che hanno sempre caratterizzato questa giornata nella nostra città – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi – ma è comunque un’occasione significativa per riflettere sulla riduzione dei consumi e il contrasto ad ogni forma di spreco”.