Piano vaccinale, l’Ausl ricerca personale per attività di supporto amministrativo

L’Azienda Usl di Piacenza ha pubblicato un bando (LEGGI) per conferire incarichi di lavoro autonomo per attività di supporto amministrativo al piano vaccinale.

I candidati devono essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado e della Patente europea per l’uso del computer (ECDL). Il supporto amministrativo all’attività vaccinale consiste in: utilizzo dell’applicativo di prenotazione e inserimento dati per la gestione completa delle vaccinazioni; stampa e consegna certificati vaccinali; relazione con l’utenza all’interno delle sedi vaccinali.

Si richiede pertanto (oltre ai requisiti previsti nel bando, cioè diploma i scuola superiore ed ECDL): essere automuniti; disponibilità a lavorare presso tutte le sedi vaccinali (Bobbio, Bettola, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Piacenza Arsenale e, nel futuro, nella nuova sede di Piacenza Expo); disponibilità a lavorare su turni; disponibilità a lavorare sabato e festivi.

Per informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici Risorse Umane al n. 0523.398821 o 0523.398708.Ulteriori informazioni a questo link.