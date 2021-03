Play Off 5° Posto Volley, definito il calendario: si parte domenica 28 marzo

È stato rilasciato il calendario del Play Off 5° Posto Credem Banca, la post-season che vede in corsa anche la Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza per un posto nella Challenge Cup della prossima stagione.

Si gioca un girone di sola andata, a cui seguiranno Semifinali e Finale in gara secca.Il calendario della pool è stato compilato secondo il criterio del girone di sola andata “a orologio”. La numero 1 del ranking gioca in casa con 2, 3, 4, e 5. In trasferta con 6, 7 e 8. E così a scalare di una posizione, con le prime 4 squadre del ranking che giocano in casa 4 volte e le ultime 4 solamente 3 volte. Tutte le gare saranno visibili su Eleven Sports. La finale del 25 aprile sarà trasmessa in diretta da RAI Sport.

1a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 28 marzo 2021, orario da definire

Gas Sales Bluenergy Piacenza – NBV Verona

Leo Shoes Modena – Consar Ravenna

Allianz Milano – Kioene Padova

Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Mercoledì 31 marzo 2021, orario da definire

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – NBV Verona

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Leo Shoes Modena

Allianz Milano – Top Volley Cisterna

Consar Ravenna – Kioene Padova

3a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 4 aprile 2021, orario da definire

Leo Shoes Modena – Allianz Milano

NBV Verona – Consar Ravenna

Kioene Padova – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Top Volley Cisterna – Gas Sales Bluenergy Piacenza

4a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Giovedì 8 aprile 2021, orario da definire

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Leo Shoes Modena

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Allianz Milano

NBV Verona – Kioene Padova

Cosar Ravenna – Top Volley Cisterna

5a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 11 aprile 2021, orario da definire

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Leo Shoes Modena – NBV Verona

Allianz Milano – Consar Ravenna

Kioene Padova – Top Volley Cisterna

6a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Mercoledì 14 aprile 2021, orario da definire

Allianz Milano – NBV Verona

Consar Ravenna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Kioene Padova – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Top Volley Cisterna – Leo Shoes Modena

7a Giornata Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 18 aprile 2021, orario da definire

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Allianz Milano

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Consar Ravenna

Leo Shoes Modena – Kioene Padova

NBV Verona – Top Volley Cisterna

Semifinali Play Off 5° Posto Credem Banca

Giovedì 22 aprile 2021, orario da definire

Finale Play Off 5° Posto Credem Banca

Domenica 25 aprile 2021, orario da definire