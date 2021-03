Playoff Challenge, per la Gas Sales Bluenergy derby contro Modena

Prosegue il cammino di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza nei Play Off 5° Posto SuperLega Credem Banca: mercoledì 31 marzo, infatti, i biancorossi torneranno a calcare il taraflex del PalaBanca nella seconda giornata del pool che li vedrà contrapposti a Leo Shoes Modena (ore 19, Diretta Eleven Sports).

Terzo confronto stagionale tra le squadre emiliane che tornano ad affrontarsi dopo i due incontri di regular season. Proprio in campionato Clevenot e compagni non sono mai riusciti a strappare un set alla compagine modenese. Dopo la vittoria in rimonta al tie break Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza è tornata di nuovo alla vittoria: la bella reazione avuta nel corso della gara contro Verona ha messo in luce la determinazione e la grinta dei biancorossi, bravi a ribaltare una partita che sembrava quasi compromessa.

Entrato a partita in corso Davide Candellaro ha contribuito alla rimonta dei suoi nella gara di sabato. Il centrale biancorosso torna proprio sulla sfida contro i veneti: “Abbiamo commesso qualche imprecisione che ci è costata cara, mi è piaciuta però la reazione che abbiamo avuto e che ci ha permesso di cambiare l’inerzia del match. Quando siamo riusciti a girare la gara, ci siamo riscattati”.

A proposito dei prossimi avversari, Candellaro sa che Piacenza dovrà rimanere concentrata sul suo campo, giocando fino all’ultima palla: “Modena è una delle poche squadre contro cui in campionato non siamo riusciti a vincere un set. Vedremo se scenderanno in campo con gli stessi giocatori con cui hanno giocato domenica. Hanno a disposizione ragazzi giovani che, nel caso, scenderanno in campo con entusiasmo. Noi dovremo scendere in campo senza guardare troppo nel campo degli avversari ma concentrarci sulle nostre cose e giocare fino all’ultimo pallone nel migliore dei modi”.

Dopo l’esordio sfortunato in casa con Ravenna perso al tie break, Christenson e compagni sono pronti al riscatto. Nella prima giornata del girone coach Andrea Giani ha dato spazio ai tanti giovani presenti in rosa: se Petric, Stankovic e Mazzone sono stati tenuti a riposo Sanguinetti, Bossi e Rinaldi hanno mostrato le loro qualità. Rinaldi, inoltre, ha messo a referto ben 23 punti con il 67% in attacco. Una risorsa importante su cui Leo Shoes Modena ha intenzione di puntare in questi play off.

Iniziativa al PalaBanca di Piacenza – Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza sostiene “Water of Africa”, la campagna di sensibilizzazione promossa dall’organizzazione umanitaria internazionale Azione contro la Fame. Al momento dei saluti, gli atleti scenderanno in campo con una bottiglia contenente acqua sporca e contaminata, simbolo dalla campagna per ricordare l’importanza dell’accesso all’acqua potabile tra le popolazioni africane.

Statistiche

Precedenti: 4 (4 successi Modena)

Precedenti in stagione: 2 gare in Regular Season (2 successi Modena)

Ex: Michele Baranowicz a Modena nel 2012/13, Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20

A caccia di record:

Nei Play Off: Davide Candellaro – 9 punti ai 200 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Michele Baranowicz – 1 punto ai 700 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Micah Christenson – 4 ace ai 200, Daniele Lavia – 3 punti ai 1200, Daniele Mazzone – 4 punti ai 1900, Nemanja Petric – 4 punti ai 2900 (Leo Shoes Modena)