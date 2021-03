Ponte Lenzino, Rancan e Stragliati (Lega) “La Regione intervenga e presidi il cantiere”

“Non c’è più tempo da perdere sui tempi di ricostruzione del Ponte Lenzino, in Val di Trebbia, in provincia di Piacenza. I ritardi non sono più concessi. Ora è necessario che la Regione intervenga e controlli il cantiere. Perdere ulteriore tempo significa mettere in crisi tutta la Val Trebbia e le attività economiche che lì hanno sede”.

Il capogruppo della Lega in consiglio regionale Matteo Rancan e Valentina Stragliati, consigliere regionale Lega, hanno puntato il dito contro i ritardi che stanno accompagnando i lavori di ripristino del ponte Lenzino, crollato a ottobre 2020, nel comune di Corte Brugnatella (Piacenza) lungo la Strada Statale 45. Il ponte collegava il Comune di Corte Brugnatella a quello di Cerignale. A cedere, a causa del maltempo, era stata l’intera campata centrale, che si è sbriciolata nel fiume sottostante. Sulla vicenda i consiglieri della Lega hanno hanno anche depositato un’interpellanza per chiedere alla Regione di farsi carico del rispetto dei tempi di ripristino, come hanno ricordato Rancan e Stragliati.