Ponte Lenzino, Tagliaferri (FdI) “Siamo alla farsa. Basta promesse, servono fatti”

“Sul Ponte Lenzino siamo alla farsa: non solo non è stato mantenuto il cronoprogramma dei lavori promesso, non si sa nemmeno una data certa per il fine lavoro ma siamo alle previsioni”.

E’ la presa di posizione, affidata ad una nota, di Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia. “I cittadini dell’Alta Val Trebbia – continua il consigliere – e i piacentini in particolare hanno bisogno di certezze: vogliamo date e impegni precisi. La Giunta regionale è in imbarazzo e si nasconde dietro il cattivo tempo, un inverno particolarmente rigido, come se fosse una novità che d’inverno può piovere e fare freddo e…udite udite, perfino nevicare. La verità è che manca la voglia di coordinarsi e di intervenire. Basta promesse, ora servono i fatti”.