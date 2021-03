Premio Valente Faustini, aperto il bando del concorso dedicato al dialetto

Ritorna il Premio Valente Faustini giunto alla 42a edizione, organizzato da qualche anno dalla Famiglia Piasinteina con il sostegno della Banca di Piacenza ed il contributo del Comune di Piacenza-Piacenza riparte con la cultura.

Il Premio di poesia dialettale è nato a Piacenza negli anni Settanta del secolo scorso per iniziativa del poeta Enrico Sperzagni (1909 -2001) e dedicato a Valente Faustini (Piacenza 1858-1922), poeta profondamente legato alla realtà territoriale piacentina, ma nello stesso tempo aperto ad orizzonti culturali di ampio respiro. Dotato di una solida cultura umanistica, Faustini ha saputo portare nella sua vasta produzione poetica i sentimenti del popolo, ma nel suo verso la realtà piacentina, pur non perdendo la propria identità, viene analizzata in sintonia con la cultura italiana tra Otto-Novecento. Dalla passata edizione il premio è tornato nazionale con tre sezioni: Poesia in lingua dialettale (da qualsiasi regione d’Italia), Poesia in lingua dialettale piacentina e Racconto in lingua dialettale piacentina. Al concorso possono partecipare maggiorenni e minorenni ed il tema è libero per tutte le sezioni.

Il termine per la partecipazione è il 14 maggio 2021 e la cerimonia di premiazione si svolgerà a Palazzo Galli della Banca Piacenza, via Mazzini 14 Piacenza, in data da definirsi, a causa dei provvedimenti di contenimento del coronavirus. La data di cerimonia verrà comunicata a tutti i partecipanti e a mezzo stampa. Come nelle edizioni precedenti il premio ha lo scopo di favorire la composizione di poesie o di racconti in dialetto. L’invito, quindi, è rivolto a tutti: poeti o scrittori che già compongono da tempo, oppure anche a coloro che desiderano partecipare per la prima volta. Anche per questa edizione le opere, poesie e racconti, saranno pubblicate in un volume.

Il bando è leggibile e stampabile sul sito www.premiovalentefaustini.com/ e per necessità si può inviare una email all’indirizzo premiovalentefaustini@gmail.com oppure chiamare il 328 2184586.