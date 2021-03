Prescrizioni sanitarie di farmaci all’insaputa della paziente. Medico denunciato

I carabinieri della stazione di Cortemaggiore hanno denunciato un medico per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica.

Secondo quanto accertato dai militari, il professionista, un medico pediatra, dall’ottobre al dicembre del 2017, avrebbe effettuato 33 prescrizioni sanitarie a favore di una paziente, affetta da una patologia che gli consentiva di godere di esenzione ticket, senza alcuna richiesta da parte dell’interessata. Le operazioni erano tutte state registrate dal fascicolo sanitario elettronico della donna. Proprio attraverso la consultazione del suo fascicolo elettronico, la paziente nell’ottobre scorso ha notato che vi erano numerose prescrizioni in suo favore mai richieste. In molti casi i farmaci prescritti con le prescrizioni registrate, risultavano erogati, senza la possibilità di visualizzare nè la data, nè la farmacia in cui era stato effettuato il ritiro. Per di più, si era accorta che dalla lettura delle prescrizioni, veniva utilizzato codice di esenzione datato che nel frattempo gli era stato cambiato.

La paziente ha provato più volte a contattare il suo ex medico, senza esito. Per questo ha segnalato tutto ai carabinieri della stazione di Cortemaggiore, i quali dopo le opportune verifiche, hanno denunciato il professionista per essere intervenuto senza averne diritto su dati, informazioni e programmi contenuti nel fascicolo sanitario elettronico della donna, usufruendo della sua esenzione per prescrivere farmaci a suo nome, e per aver procurato un ingiusto danno nei confronti del Servizio Sanitario Nazionale.