Proteste contro la didattica a distanza, mobilitazione anche a Piacenza.

Oggi 26 marzo si terranno in 60 città varie iniziative per lo sciopero nazionale della scuola, con lo sciopero dalla Didattica a Distanza da parte di studenti e docenti, per chiedere la riapertura in presenza, in sicurezza e in continuità di tutti gli istituti scolastici, dal nido all’università.

La mobilitazione è stata indetta da Priorità alla Scuola in concomitanza con lo sciopero proclamato dai Cobas, a cui ha già dato la sua adesione il Coordinamento Nazionale Precari Scuola.

A Piacenza si terrà, nel tardo pomeriggio, una manifestazione all’inizio del Facsal, vicino al liceo scientifico.