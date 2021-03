Quarti playoff, Gas Sales Bluenergy a Trento “Difendere bene per costruire il nostro gioco

L’attesa è finita: domani, mercoledì 10 marzo alle ore 20.30 Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza debutta ufficialmente nei Quarti Play Off di SuperLega Credem Banca e lo fa contro una delle corazzate del campionato, l’Itas Trentino (Diretta Rai Sport).

Un appuntamento importante per Clevenot e compagni che alla seconda stagione in SuperLega hanno centrato la qualificazione ai play off. I biancorossi arrivano a questa sfida con il morale alto e con alle spalle una striscia positiva di sei vittorie consecutive, quattro conquistate in Regular Season contro Padova, Verona, Monza e Milano e due contro Padova dopo il passaggio nel Turno Preliminare.

Tra gli ex di turno c’è Aaron Russell che da quando è in Italia i play off li ha sempre disputati; lo schiacciatore americano conosce bene la forza dei trentini e sa che il gioco biancorosso passerà soprattutto dalla ricezione e dalla ricezione: “I play off danno sempre grandi emozioni, Piacenza è la terza squadra da quando sono in Italia in cui li gioco. Mercoledì ce la vedremo contro Trento, la mia ex squadra e per questo le emozioni sono ancora più grandi, però sono sempre molto motivato e concentrato. Vogliamo disputare una bella gara e poi vediamo quello che succede. Siamo consapevoli che sono una formazione forte, da parte nostra dovremo stare molto attenti in ricezione e difesa perchè hanno battitori e attaccanti che spingeranno molto. Dovremo difendere bene per costruire il nostro gioco”.

Diciottesima partecipazione nei Play Off, invece, per l’Itas Trentino guidata da Angelo Lorenzetti. I gialloblù sono fermi in campionato dall’ultima di Regular Season contro Ravenna ma nel frattempo hanno proseguito il loro cammino in CEV Champions League conquistando la semifinale. Prima di pensare però alla competizione europea, Gianelli e compagni sono concentrati su questa sfida che affronteranno tra le mura amiche della BML Group Arena. Nei due confronti stagionali i trentini si sono sempre imposti.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 4 (4 successi Trento)

PRECEDENTI IN STAGIONE: 2 – 2 volte in Regular Season (2 successi Itas Trentino)

PRECEDENTI AI PLAY OFF: nessuno

EX: Dick Kooy a Piacenza nel 2019/20, Oleg Antonov a Trento nel biennio 2015-2016, Davide Candellaro a Trento nel biennio 2018-2019, Alberto Polo a Trento nel 2013/14, Aaron Russell Trento nel biennio 2018-2019

A CACCIA DI RECORD:

Ai Play Off: Davide Candellaro – 9 punti ai 200, Trevor Clevenot – 5 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

In carriera: Lorenzo Sperotto – 1 gara giocata alle 100 (Itas Trentino), Oleg Antonov – 21 punti ai 1500, Michele Baranowicz – 3 punti ai 700 Trevor Clevenot – 23 punti ai 1800, Alberto Polo – 3 muri vincenti ai 400 (Gas Sales Bluenergy Piacenza)