Playoff, l’impresa sfuma al tie break. Trento si prende gara 1 (3-2)

QUARTI DI FINALE PLAYOFF SUPERLEGA – GARA 1

ITAS TRENTINO – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-2 (25-18; 23-25; 22-25; 25-20;15-8) FINALE

Peccato, un brutto tie break nega alla Gas Sales un’impresa che è parsa non troppo lontana nell’arco del match, l’andata dei quarti play off. I biancorossi si arrendono a Trento al quinto dopo una gara condotta a viso aperto, una delle migliori prestazioni della stagione. Russell e compagni hanno messo sotto i più quotati trentini sia dal punto di vista del gioco che dell’agonismo per ampi tratti della partita. Non all’altezza il tie break dove il sestetto piacentino si è disunito concedendo a Trento una vittoria agevole. Il ritorno si gioca domenica al PalaBanca, obbligatorio vincere.

Quarto set in equilibrio nella prima parte poi Trento compie il break decisivo e si tiene il vantaggio fino alla fine. Si decide al tie break.

Un set sull’altalena dopo il palla su palla iniziale. Trento prova a scappare sul turno di battuta di Nimir, poi Bernardi inserisce un grande Antonov che con la pressione del servizio riporta in parità Piacenza. Il rush finale del parziale è micidiale con i biancorossi che se lo aggiudicano con grande merito. Siamo avanti.

Un secondo set condotto dai biancorossi sin dall’inizio e portato a termine con autorità. A siglare il punto finale un grande lungolinea di Clevenot.

Dopo l’equilibrio iniziale Trento prende il comando del set e arriva a quota 25 senza troppi affanni. Un ace di Lisinac sigla il punto conclusivo del parziale. Serve più incisività da parte di Grozer e soci.