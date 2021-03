“Riaprire i Centri per anziani dove ospiti e personale sono già stati vaccinati

Consentire la riapertura dei Centri diurni integrati per anziani ubicati all’interno o nelle immediate vicinanze di una Residenza sanitaria assistenziale (Rsa) laddove a tutto il personale e a tutti gli ospiti di entrambe le strutture sia già stato somministrato il vaccino anti Covid.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “operatori e ospiti di Rsa e di Centri diurni integrati rientrano in gran parte fra i target a cui è già stato somministrato il vaccino anti Covid o a cui è in corso il completamento della somministrazione: è importante intervenire in merito, in considerazione del fondamentale supporto che i Centri diurni integrati garantiscono alle famiglie nel prevenire l’istituzionalizzazione e garantire la domiciliarità”.