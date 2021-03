Ricercato per rapina si registra in albergo e scatta l’Alert. Arrestato

Le volanti della polizia di Piacenza hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla questura di Como nei confronti di cittadino albanese di 32 anni residente in provincia di Cuneo e ricercato per rapina ed estorsione.

I reati sarebbero stati commessi a Como ai danni di un automobilista. L’uomo, giunto a Piacenza, ha deciso di alloggiare in un albergo e ha fornito le propriè generalità al momento della registrazione: ma è scattato l’“Allert alloggiati” collegato alle banche dati delle forze dell’ordine che permette di individuare le persone ricercate. Gli agenti lo hanno così prontamente raggiunto in albergo e portato alla Casa Circondariale delle Novate.

La Squadra Mobile di Piacenza ha eseguito una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa da Tribunale dei Minori di Milano. Si tratta di un 17 moldavo residente a Piacenza ricercato per numerosi furti commessi a Milano: gli agenti lo hanno trovato aggirarsi all’interno di un centro commerciale e dopo gli accertamenti di rito è stato condotto al carcere minorile di Bologna.