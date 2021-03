“Rido Sogno e Volo”, torna (online e in presenza) la rassegna a metà tra circo e teatro

La stagione di Teatro e Circo Contemporaneo “Rido Sogno e Volo” – promossa da Manicomics Teatro e bloccata lo scorso anno dalla pandemia – ritorna con una forma insolita che prevede appuntamenti in presenza (se i decreti ministeriali lo prevederanno) e in streaming, a partire dal 1 aprile e fino al 5 giugno.

“La formula – spiegano gli organizzatori – prevede un piano A, dal vivo, e un piano B, in differita, online, che permettano di portare avanti l’attività grazie soprattutto al supporto delle istituzioni che, nel nostro caso sono la Fondazione di Piacenza e Vigevano e il Comune di Piacenza, la Regione Emilia Romagna e il Ministero della cultura. L’obiettivo, come per la precedente edizione, è quello di una offerta culturale sia per il serale, aperta a tutti, sia per le scuole con spettacoli dedicati”.

“Abbiamo cercato di trovare una mediazione tra queste due forme: lo spettacolo dal vivo e la sua proposizione nella bidimensionalità tutta “vista e udito” degli schermi. Ci pare necessario farlo, perché siamo artisti ed è nostro compito capire il pubblico e la società e non vogliamo rinunciare alla nostra specificità: dare un punto di vista sulla realtà che ci circonda. La scelta artistica è proprio per questo direzionata all’ospitalità di gruppi italiani, di spettacoli di Manicomics e di alcune ospitalità estere come l’artista francese Aurelie Dauphin già artista del Cirque du Soleil o la giovane Valeria Mastropasqua della Compagnia Visionaria”.

Gli eventi potranno essere visionati in streaming (diretta live sul canale youtube della compagnia MANICOMICS TEATRO o su altra eventuale piattaforma) oppure in presenza. In alcuni casi anche con entrambe le modalità, congiunte. I biglietti (sia per gli eventuali spettacoli in presenza sia per gli spettacoli in streaming) saranno acquistabili su piattaforma online che verrà comunicata sul sito della compagnia www.manicomics.it per prenotare gli spettacoli in presenza e in streaming: il costo dei biglietti è visibile in ogni scheda-spettacolo. Per prenotazioni e informazioni 333 9343615. La prenotazione può essere effettuata solo attraverso i canali web che saranno indicati come descritto nel punto precedente.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA