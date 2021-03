Rifiuta di sottoporsi all’alcoltest, scatta il ritiro della patente e il sequestro del furgone.

A finire nei guai, un artigiano di 56 anni, nato in Bosnia Erzegovina, con precedenti penali, da tempo residente a Piacenza. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia nel pomeriggio di domenica 28 febbraio, mentre era alla guida del proprio furgone. L’uomo sarebbe stato in maniera palese in uno stato di ebbrezza alcolica. Dopo essersi rifiutato di sottoporsi ad alcoltest, gli è stata ritirata la patente di guida mentre il furgone è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel pomeriggio del primo marzo, invece, sempre una pattuglia del Radiomobile, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle disposizioni anti contagio, ha sanzionato un uomo di 41 anni, con precedenti penali, perché ritenuto responsabile dell’inosservanza delle disposizioni governative emanate.

L’uomo, disoccupato e residente in provincia, è stato controllato in città, in via XX Settembre, fuori dal territorio di residenza senza un giustificato motivo di lavoro, salute o necessità. Lo stesso, inoltre, in stato di alterazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, aveva infastidito i passanti brandendo una bottiglia di vetro. Pertanto è stato sanzionato anche per ubriachezza.