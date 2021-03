Oipa Piacenza ha contattato nei giorni scorsi la nostra redazione per porre l’attenzione sull’aumento di rinunce di proprietà di cani nella nostra provincia.

Una situazione legata all’emergenza covid: alcuni di questi animali sono rimasti, infatti, senza i proprietari, vittime del virus, e di conseguenza sono alla ricerca di una nuova famiglia che li possa accogliere. In altri casi, sono state le famiglie stesse a doversi separare, a malincuore, dai propri cuccioli a causa di gravissime difficoltà economiche e costrette a lasciare la propria abitazione. “Certo non sono cuccioli – dice Oipa – ma sarebbe bello sfatare il pregiudizio che un cane adulto si affezioni meno ad un nuovo proprietario, anzi semmai è vero il contrario. Per esperienza sappiamo che i cani rimasti soli dopo anni di vita in famiglia sono quelli che si abituano più velocemente, anzi sono i primi a trovare la strada per il divano, e ritrovare una figura di riferimento li fa davvero rinascere. Ognuno di questi cani ha la sua storia personale, con le sue peculiarità, ed è stato considerato adatto all’adozione.Tutti si trovano in provincia di Piacenza e ciascuno ha un volontario di riferimento che potrà dare tutte le informazioni”.

“Piccole grandi tristezze – conclude l’associazione – che potrebbero trasformarsi in altrettante opportunità di gioia e rinascita”.

Per Tyson e Leo telefonare Roberta 393 2518320

Per gli altri Enrica 333 3633454

Rose, femmina, 10 anni

Zagor, maschio, 4 anni

Leo, amstaff, 3 anni

Toby, maschio, 11 anni

Beto, maschio, 11 anni

Fred, maschio, 3 anni

Gigio, maschio, 2 anni

Mosè, maschio, 7 anni

Tyson, amstaff, 3 anni