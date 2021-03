Sono riprese senza particolari problemi le vaccinazioni con AstraZeneca sospese per tre giorni prima del nuovo via libera da parte dell’Ema.

Dalle 15 in tutti i centri vaccinali di Piacenza e provincia sono ripartite a pieno regime le inoculazioni. Nelle foto la situazione al centro vaccinale del palazzetto dello sport di Castelsangiovanni dove non si sono registrate defezioni rispetto alle prenotazioni con AstraZeneca, con una sola eccezione. Per la giornata odierna l’Azienda sanitaria locale di Piacenza ha predisposto un potenziamento delle strutture, inoltre è stato compiuto il massimo sforzo per la riprogrammazione delle persone che si erano già prenotate ed erano rimaste in stand by.

Si tratta degli over 75 che avevano preso appuntamento nelle giornate 15, 16, 17 e 18 marzo, poi annullato a causa della sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca, saranno contattati nei prossimi giorni dall’Ausl per una nuova data di somministrazione delle due dosi. Per i nati tra il 1942 e il 1946 che hanno prenotato il vaccino è ora possibile scaricare e stampare il consenso informato sul sito https://www.covidpiacenza.it/cittadini-dai-75-ai-79-anni/.