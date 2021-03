Ruba tre scatoloni di sigarette dall’auto del tabaccaio per 7mila euro, individuato e denunciato

Il 5 novembre 2019 riuscì a rubare tre scatoloni di sigarette, per un valore di 7mila e 110 euro, dall’auto di un tabaccaio: è stato identificato dai carabinieri della Stazione di Sarmato e denunciato per furto aggravato. Si tratta di un giovane disoccupato di 22 anni, residente in provincia di Milano, con diversi precedenti penali.

I carabinieri avevano avviato subito le indagini dopo che la titolare di una tabaccheria del paese aveva denunciato di aver subito il furto sulla propria auto, posteggiata dinanzi alla rivendita, di alcune scatole di tabacchi che aveva da poco ritirato dal magazzino del monopolio di Guardamiglio. Le indagini, hanno permesso di arrivare all’identità del giovane pregiudicato, anche grazie all’utilizzo delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza di una stazione di servizio posta nelle immediate vicinanze della tabaccheria e da dove i militari hanno potuto vedere che un soggetto molto alto, che indossava un particolare giubbotto, si era avvicinato all’auto ed aveva perpetrato il furto.

Così i militari di Sarmato lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Piacenza per furto aggravato.