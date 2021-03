Sabato 13 marzo le visite ai nidi comunali. Ancora aperte le prenotazioni

E’ ancora possibile, per i genitori interessati, prenotare una visita per la giornata dei Nidi Aperti in programma a Piacenza sabato 13 marzo, dalle 9 alle 18, cogliendo l’occasione per conoscere più da vicino i nidi d’infanzia comunali e convenzionati, così come il servizio Edugate.

Occorre infatti prendere appuntamento presso le singole strutture, che consentiranno l’accesso a un solo nucleo familiare per volta, con numero limitato di ingressi e obbligo di indossare la mascherina protettiva. Nei limiti delle disponibilità rimaste, presso alcune realtà sarà possibile prenotare il proprio turno anche nella stessa giornata di sabato.

Questi i recapiti dei nidi convenzionati:

Affa la Giraffa: 0523-756677

Casa Morgana e Casa Turchina: 349.0027683 – 0523-315810

Il nido del Facsal: 3450142068

Il nido Farnesiana: 3342769524

Il Piccolo Nido: 3662082136, preferibilmente dalle 14 alle 18

Lilliput: 3346878076

Marco Polo: 05231613089

Mirra: 0523-490996 dalle 8.30 alle 13.00

L’Oasi di via Ottolenghi: 3703289854

S.Eufemia: 3450142068

Il nido part-time in appalto, Il Giardino di Alice, può essere contattato al 3440403282.

Per quanto concerne il servizio Edugate e i nidi a gestione comunale, sarà invece possibile contattare lo 0523-492551 fino alle 12 di oggi, venerdì 12 marzo.