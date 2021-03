Sardine nella sede Pd, Rancan (Lega) “Bonaccini prenda le distanze, limitazioni valgano per tutti”

“Le restrizioni alla mobilità imposte dal Covid devono valere per tutti. Chiedo quindi alla Giunta Bonaccini di prendere una posizione politica sulle Sardine, residenti in Emilia-Romagna che sono andate sotto la sede del Pd a manifestare quando non si può uscire da Bologna nè dalla regione. Ma forse per qualcuno le regole non valgono”.

Così questa mattina in Assemblea legislativa, il capogruppo della Lega in Regione, il piacentino Matteo Rancan, sul presidio organizzato sabato scorso al Nazareno dal gruppo che fa capo a Mattia Santori. “Mi aspetto da quest’aula una condanna, perché possiamo dire ai cittadini cosa devono o non devono fare, ma bisogna dare l’esempio e quindi prendere le distanze da comportamenti errati” ha concluso Rancan.