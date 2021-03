“Sbaracco all’interno dei negozi”. Nel week end l’iniziativa dei commercianti

Uno “Sbaracco” di fine inverno all’interno dei propri negozi.

I commercianti piacentini non rinunciano all’ormai tradizionale iniziativa che segna la chiusura della stagione dei saldi invernale. Appuntamento sabato 6 e domenica 7 marzo: non più con l’esposizione della merce lungo le vie del centro storico cittadino, ma, vista l’emergenza sanitaria, solo all’interno dei punti vendita che si impegneranno a far rispettare tutte le norme anti-covid.

Una iniziativa organizzata dai commercianti stessi in piena autonomia, perchè – spiegano – “il difficile momento commerciale richiede tutti gli sforzi possibili, fiduciosi della risposta della nostra città”.