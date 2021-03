Sciopero Amazon, la replica dell’azienda alla lettera dei sindacati

In relazione alla giornata di sciopero nazionale indetta per lunedì 22 marzo dai sindacati confederali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, riceviamo la replica dell’azienda multinazionale alla lettera rivolta ai consumatori dai promotori della mobilitazione.

Ecco la replica:

Per quanto riguarda i punti sollevati dalle organizzazioni sindacali ci preme sottolineare che:

– I dipendenti Amazon sono assunti inizialmente al 5° livello del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.550 lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, tra i più alti del settore della logistica, e includono un pacchetto di benefit come sconti sul sito Amazon.it e l’assicurazione contro gli infortuni. I corrieri sono assunti da fornitori di servizi di consegne al livello G1 del CCNL Trasporti e Logistica con un salario d’ingresso pari a €1.644 lordi al mese per i dipendenti a tempo pieno, e oltre a 300€ netti mensili come indennità giornaliera.

Oltre a salari competitivi, lo scorso anno in due momenti diversi, Amazon ha erogato un bonus a titolo di riconoscimento e ringraziamento ai propri dipendenti e ai dipendenti dei fornitori terzi per il lavoro eccezionale svolto durante l’emergenza sanitaria. Abbiamo previsto due riconoscimenti una tantum di 500 euro durante la prima fase dell’emergenza, e 300 euro nel mese di dicembre, per i dipendenti impiegati a tempo pieno, e un importo riproporzionato se hanno lavorato con contratti part-time.

– Nei siti in cui sono presenti le rappresentanze sindacali, il dialogo è assiduo e regolare. In Amazon crediamo fortemente nel valore del confronto con i nostri dipendenti. Il loro coinvolgimento diretto è parte integrante della nostra cultura aziendale. Questo vale anche per i fornitori terzi di servizi di consegna che hanno un dialogo costante con i loro dipendenti e i sindacati attraverso Assoespressi, l’associazione di categoria che li rappresenta e che ha firmato numerosi accordi con i sindacati stessi.

– E’ falso quanto dichiarato in merito all’orario di lavoro. In tutti i magazzini la durata del turno di lavoro è di otto ore, di cui 35 minuti di pausa retribuita.

– Per quanto riguarda l’organizzazione dei turni applichiamo rigorosamente quanto previsto dal Contratto Nazionale Trasporti e Logistica. Inoltre in merito alla loro applicazione raccogliamo commenti e opinioni da parte di tutto il personale potenzialmente coinvolto (attraverso i nostri meccanismi di feedback, come ad esempio i focus group), come anche da parte delle RSA con cui ci consultiamo prima dell’implementazione.

– Lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori di servizi di consegna per consentire loro di pianificare adeguatamente le loro esigenze operative. Per farlo sono utilizzate tecnologie che prendono in considerazione diversi fattori per determinare quante consegne un autista possa effettuare in sicurezza durante il suo turno e stabilire obiettivi realistici che non causino pressioni su di loro o i loro dipendenti. Inoltre, il numero di pacchi da consegnare è assegnato in maniera appropriata e si basa sulla densità delle aree di consegna (normalmente i corrieri effettuano più consegne per ciascuna fermata), sulle ore di lavoro, sulla distanza da percorrere. Amazon assegna i percorsi ai fornitori che a loro volta li assegnano ai loro corrieri in base al loro orario di lavoro.

Effettuiamo controlli regolari sulla conformità dei fornitori, anche per quanto riguarda gli aspetti retributivi, contributivi e la regolarità delle pratiche occupazionali. Nel caso si riscontri che una un fornitore non stia rispettando le nostre aspettative e stia violando le normative vigenti adottiamo i rimedi contrattualmente previsti, inclusa l’interruzione del rapporto contrattuale. Quando si sono verificate queste situazioni, ci siamo adoperati affinché i corrieri di un fornitore di servizi di consegna che termina la sua collaborazione con Amazon, continuino il loro lavoro attraverso il nuovo fornitore che subentrerà per occuparsi delle consegne, secondo quanto specificato dall’articolo 42 del Contratto Collettivo Nazionale. I sindacati sono stati coinvolti, come prescrive il CCNL, in tutte le procedure.

Sul punto specifico inerente le 44 ore di lavoro settimanale degli autisti dei fornitori dei servizi di consegna, anche queste sono previste dal Contratto e non in modo specifico da Amazon.