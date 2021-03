Sciopero Amazon, Tagliaferri (FdI) “Ripristinare legalità nell’e-commerce”

“Le conseguenze sociali del Coronavirus e dei relativi lockdown hanno fatto emergere nuovi monopolisti e nuove forme di sfruttamento nel mondo del lavoro a cui Parlamento, Governo e Regioni devono porre fine: sono al fianco dei lavoratori di Castel San Giovanni e di tutti i loro colleghi italiani e rilancio l’appello dell’Ugl Terziario perché attraverso precise leggi e seri controlli da parte delle autorità competenti, in primo luogo l’Ispettorato del Lavoro e le forze dell’ordine, si ripristino situazioni di legalità nel comparto del cosiddetto e-commerce, oggi terra di nessuno dove donne e uomini vengono sfruttati in modo incivile. Tante volte abbiamo sentito dire che l’Emilia-Romagna è un’eccellenza, ora vogliamo sentire parole chiare da parte del Presidente Bonaccini sulla difesa di questa nuova frontiera del mondo del lavoro. Ieri per queste lavoratrici e questi lavoratori è stato un giorno di lotta, peccato che non abbiamo sentito la vicinanza del Presidente della Regione”.

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri consigliere regionale di Fratelli d’Italia.