Scomparso nel modenese, indagine per sequestro di persona. Il caso collegato a quello di Stefano?

La Procura di Modena indaga per sequestro di persona a carico di ignoti sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, ventenne allontanatosi dalla sua casa di Sassuolo il 5 dicembre. Lo riferisce la trasmissione ‘Chi l’ha visto’.

Il caso potrebbe essere legato a quello del 23enne piacentino Stefano Barilli, del quale non si hanno più notizie dallo scorso 8 febbraio. Una ipotesi partita da una fotografia, scattata da due ragazze nel pomeriggio del 18 febbraio alla stazione di Milano Centrale e inviata a “Chi l’ha visto?”, che mostra due giovani, entrambi con cappotto scuro e mascherine, che potrebbero essere proprio Stefano e Alessandro. I due ragazzi non si conoscevano, ma il timore delle famiglie, ora unite nelle ricerche, è che i figli siano stati in qualche modo plagiati da qualche organizzazione o psico-setta che li abbia obbligati al distacco e a non farsi più sentire.

Una seconda possibile segnalazione che riguarda Stefano risale al 9 febbraio ed arriva dalle immagini di un’area di servizio nelle vicinanze di Piacenza: le riprese mostrano un ragazzo a lui somigliante entrare ed uscire da un bar. Sul collegamento tra i due casi – scrive l’Ansa – gli inquirenti restano però cauti.