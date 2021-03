Scontro frontale – laterale tra una Fiat Punto e un furgone Fiat Talento. È accaduto intorno alle 11 di oggi lungo la Strada Provinciale di Cortemaggiore, al bivio per Muradello – Pontenure (Piacenza).

Il bilancio è di due persone, marito e moglie, a bordo dell’utilitaria, rimaste ferite in modo lieve; la donna è stata portata in Pronto Soccorso per accertamenti.

Foto 2 di 2



Sul posto per i soccorsi un’ambulanza della Croce Bianca di Piacenza, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e l’auto infermieristica del 118 della postazione di Roveleto di Cadeo.

Per la messa in sicurezza dei veicoli incidentati è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Piacenza; i rilievi sono a cura dei carabinieri di Pontenure.