Scontro con un’auto, ciclista trasportato a Parma in elicottero

E’ intervenuto anche l’elisoccorso nel tardo pomeriggio del 31 marzo a Castelvetro (Piacenza), per soccorrere un giovane ciclista rimasto coivolto in un incidente stradale.

E’ accaduto intorno alle 19 lungo la Strada Padana Inferiore. Da quanto si è appreso l’uomo, un 25enne di Cremona che procedeva in sella alla propria bicicletta, si è scontrato con una vettura per cause al momento in corso di accertamento. Finito a terra dopo l’impatto, ha riportato un trauma cranico ed è stato soccorso dai sanitari intervenuti con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Monticelli e l’auto infermieristica del 118 di Roveleto. Attivato anche l’elisoccorso, decollato da Parma, che ha trasportato lo sfortunato ciclista all’ospedale Maggiore, dove si trova in condizioni serie.

Dei rilievi si occupano gli agenti della polizia stradale di Piacenza.