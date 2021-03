Scontro tra auto in via XXIV Maggio, due feriti

E’ di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 10 marzo in via XXIV Maggio a Piacenza.

Intorno alle 16 due vetture, una Suzuki Swift e una Alfa Romeo Giulia, si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale. Entrambi i conducenti hanno riportato alcune ferite e sono stati soccorsi dai sanitari intervenuti con un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza.

Per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco. Sul posto anche il personale di Sicurezza e Ambiente per il ripristino della sede stradale.