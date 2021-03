Seconda vittoria per la Conad Salso Impianti Alsenese: 3-1 al Giovolley Centro Volley Reggiano

Pronto riscatto e seconda vittoria stagionale per l’under 19 femminile regionale della Pallavolo Alsenese allenata da Giacomo Rigoni e Greta Passera.

Dopo il ko nel recupero contro l’Itas Volley Academy Piacenza, la Conad Salso Impianti Alsenese si è rifatta domenica al palazzetto di Alseno superando 3-1 il Giovolley Centro Volley Reggiano al termine di una partita combattuta e giocato a viso aperto dalle due formazioni. La cronaca vede le gialloblù di casa partire bene, con tanto ordine e pochissimi errori, brillando in particolar modo in battuta e mettendo in difficoltà ricezione ospite. Sul 24-22, però, il motore si è inceppato, con le piacentine trascinate ai vantaggi dove comunque Alseno ha saputo spuntarla 29-27.

Un tiramolla si è visto anche nel secondo parziale, con la Conad Salso Impianti che sembrava essere padrona del campo grazie alle battute di Martino e alle difese di Bruno, Montanari e Longinotti, mentre Tedeschi, Giarrusso e la stessa Martino si sono fatte sentire a muro. L’opposta Boselli ha firmato due palloni delicati nel corso del parziale che ha però visto il Giovolley rimontare nel finale ribaltando la situazione in extremis: 23-25 e un set pari.

L’elastico è proseguito anche nel terzo set, dove la squadra di Rigoni è passata dall’11-6 al 16-15,ma questa volta Alseno non si è fatta sorprendere, mostrando autorità per chiudere 25-20 e volare sul 2-1. Più continuità, ma lo stesso è accaduto nella metà campo avversaria, nel quarto set, spettacolare, giocato punto a punto fino al 23-23 quando Alseno ha trovato il guizzo decisivo verso il 25-23, il 3-1 e di conseguenza i tre punti. La Conad Salso Impianti Alsenese sale a quota 5 punti in classifica e domenica sarà di scena a Rivalta (Reggio Emilia) nell’anticipo del match del girone di ritorno contro lo stesso Giovolley.

CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE-GIOVOLLEY CENTRO VOLLEY REGGIANO 3-1

(29-27, 23-25, 25-20, 25-23)

CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE: Tedeschi 3, Martino 11, Montanari 15, Boselli 7, Giarrusso 7, Longinotti 9, Bruno (L), Milosevic 3. N.e.: Pollini, Bassanini, Ianelli, Pozzi. All.: Rigoni-Passera

Classifica under 19 femminile regionale girone A : Itas Volley Academy Piacenza, Wimore Sinergy Calerno 6, Conad Salso Impianti Alsenese 5, Ajsia Oasi Noceto 4, Giovolley Centro Volley Reggiano 0 (Alseno quattro partite giocate, Calerno e Giovolley tre partite giocate, Itas e Noceto due partite giocate).

Nella foto, un momento del match tra Conad Salso Impianti Alsenese e Giovolley Centro Volley Reggiano