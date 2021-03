Serie C, in campo Novara – Piacenza DIRETTA

SERIE C – 31^ GIORNATA

NOVARA – PIACENZA 1-0

(29′ Rossetti)

LA DIRETTA

Fine primo tempo: Novara-Piacenza 1-0, decide sin qui la rete di Rossetti

47′ – Gonzi ci prova con una conclusione a giro, para Desjardins

45′ – Due minuti di recupero

42′ – Su un cross di Palma, la deviazione di Pogliano mette in difficoltà Desjardins che deve alzare in corner. Sugli sviluppi dell’angolo l’estremo difensore di casa salva in uscita su Simonetti che si era ritrovato il pallone buono da due passi

38′ – Va al tiro Schiavi da fuori area, blocca a terra Stucchi

35′ – Problema muscolare per Martimbianco, entra Simonetti

34′ – Lanini supera Martimbianco e calcia verso la porta, palla alta

30′ – Ammonito Suljic nel Piacenza

29′ – Novara in vantaggio: Lanini scappa sulla destra a Corbari e serve al centro per Rossetti che di piatto infila Stucchi

25′ – Primo giallo della gara per Schiavi

20′ – Brivido per il Piacenza, incomprensione in difesa con Stucchi che esce a vuoto: Lanini prova a sorprenderlo con un pallonetto ma Martimbianco salva sulla linea

15′ – Ci prova Buzzegoli dalla distanza ma non trova la porta

8′ – Bella azione del Piacenza, cross di Visconti per De Respinis, la girata dell’attaccante termina di poco a lato

5′ – Doppio tentativo di Galazzi: prima servito da Visconti si vede ribattere il tiro dalla difesa, poi calcia alto

2′ – Prima occasione per il Novara, grande intervento di Stucchi che manda in corner il sinistro a giro dal limite dell’area di Malotti

1′ – Via alla gara, palla al Novara. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid

Formazioni

Novara: Desjardins, Bove, Pogliano, Corsinelli, Schiavi, Lanini, Buzzegoli, Panico, Rossetti, Colombini, Malotti. A disposizione: Lanni, Migliorini, Collodel, Moreo, Zunno, Gonzalez, Lamanna, Pagani, Piscitella, Cisco, Hrkac, Ivanov. Allenatore: Banchieri.

Piacenza: Stucchi, Martimbianco, Tafa, Corbari, Pedone, Palma, Suljic, Visconti, Galazzi, Gonzi, De Respinis. A disposizione: Anane, Libertazzi, Renolfi, Miceli, Scorza, Saputo, Lamesta, Babbi, Breganti, Simonetti, Cannistrà. Allenatore: Scazzola.

– – – –

E’ un altro scontro salvezza, con punti pesanti in palio, quello che attende il Piacenza nel turno infrasettimanale di campionato: i biancorossi saranno in campo giovedì pomeriggio a Novara (fischio d’inizio ore 17.30, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it) per tentare il sorpasso in classifica proprio sui padroni di casa.

I piemontesi, a quota 35 punti, precedono infatti di una sola lunghezza la squadra di Scazzola che arriva all’appuntamento con il morale alto dopo il successo di domenica sulla quotata Alessandria, pronto riscatto dopo il brutto ko contro la Pro Patria. Proseguono i problemi di formazione in casa Piacenza, soprattutto nel reparto difensivo, con Battistini e Marchi ancora out, mentre Libertazzi, rientrato in gruppo dopo l’infortunio, è a disposizione. Non saranno della partita nemmeno Maio e Cesarini, quest’ultimo squalificato. Si va dunque verso una conferma della linea arretrata già vista domenica, con Martimbianco, Tafa e Corbari; da capire se Scazzola cambierà qualche pedina nelle altre zone del campo, considerate le tre partite in una settimana e il complicato match di domenica prossima al Garilli contro il Como.

“Abbiamo preparato bene la partita, è una gara importante che, vista la classifica, possiamo considerare uno scontro diretto, anche se il Novara sulla carta era partito per disputare un campionato di vertice – le parole del tecnico alla vigilia -. Abbiamo rispetto dell’avversario, ma dobbiamo pensare alla nostra prestazione: anche questa volta ci mancheranno diversi giocatori, ma siamo sempre stati in grado di sopperire alle assenze e chi ha giocato si è fatto trovare pronto: da questo punto di vista non c’è preoccupazione e siamo fiduciosi”.

Il Novara arriva al match dopo il ko sul campo di misura sul campo del Renate: “E’ uno scontro salvezza tra due squadre che cercheranno di primeggiare – ha detto il tecnico Simone Banchieri -. Abbiamo il destino nelle nostre mani, vincendo le partite non dovremo guardare a quello che fanno gli altri. Dobbiamo avere fiducia nelle nostre possibilità, che sono tante”.