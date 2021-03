Serie C, in campo Pro Patria-Piacenza DIRETTA

SERIE C – 29^ GIORNATA

PRO PATRIA – PIACENZA 3-0

(24′ Kolaj, 28′, 49′ (rig.) Latte Lath)

LA DIRETTA

50′ – Primo cambio per la Pro Patria: Spizzichino prende il posto di Brignoli

49′ – Dal dischetto va lo stesso Latte Lath che non sbaglia: 3-0

48′ – Latte Lath incontenbile steso in area, per l’arbitro è rigore

Via alla ripresa: nel Piacenza entra Lamesta per Cannistrà

Fine primo tempo: Pro Patria-Piacenza 2-0, reti di Kolaj e Latte Lath

47′ – Sulla punizione va Maio, conclusione centrale respinta dal portiere

46′ – Giallo anche per Lombardoni, punizione dal limite per il Piacenza

45′ – Due minuti di recupero

44′ – Giallo per Brignoli dopo un duro intervento su Maio

39′ – Proteste dei padroni di casa per un intervento in area del Piacenza, l’arbitro lascia proseguire

38′ – Ammonito Cannistrà per una trattenuta ai danni di Kolaj. Piacenza in evidente difficoltà

35′ – Pro Patria vicina alla terza rete: Latte Lath in area appoggia per l’accorrente Brignoli, para Stucchi in due tempi

31′ – Punizione di Palma dal limite, palla alta di poco ma Greco era sulla traiettoria

28′ – Raddoppia la Pro Patria, Latte Lath da posizione defilata calcia verso la porta, Stucchi non ci arriva e a Pedone non riesce il salvataggio sulla riga. Uno-due micidiale dei padroni di casa

24′ – Pro Patria in vantaggio: scambio Latte Lath-Kolaj, con il numero 11 di casa che entra in area e fulmina Stucchi

20′ – Ancora Piacenza: bella combinazione che manda al tiro dal limite Palma, conclusione alta

19′ – Primo squillo del Piacenza: cross dalla sinistra di Gonzi, colpo di testa di Maio che finisce alto di poco

15′ – Riprende il match

14′ – Problema per l’auricolare del direttore di gara, partita momentaneamente ferma

10′ – Buona partenza dei padroni di casa, il Piacenza si difende

5′ – Occasione Pro Patria favorita da un errore di Pedone, Latte Lath a tu per tu con Stucchi si fa parare la conclusione

3′ – La prima conclusione del match è di Gatti, tiro senza pretese che si spegne a lato

1′ Via alla gara, palla alla Pro Patria

Formazioni

Pro Patria: Greco, Gatti, Brignoli, Kolaj, Boffelli, Bertoni, Pizzul, Lombardoni, Nicco, Colombo, Latte Lath. A disposizione: Mangano, Galli, Compagnoni, Molinari, Cottarelli, Le Noci, Fietta, Spizzichino, Ferri, Masetti, Castelli, Vaghi. Allenatore: Javorcic.

Piacenza: Stucchi, Tafa, Battistini, Cannistrà, Pedone, Scorza, Palma, Simonetti. Cesarini, Gonzi, Maio. A disposizione: Anane, Martimbianco, Renolfi, Miceli, Suljic, Saputo, Lamesta, Babbi, Galazzi, Breganti, Visconti. Allenatore: Scazzola.

– – – –

Prosegue a ritmo serrato il campionato del Piacenza, che torna in campo per la terza volta in sette giorni: e si tratta di un’altra gara tutt’altro che semplice, visto che i biancorossi saranno di scena a Busto Arsizio sul campo della Pro Patria (fischio d’inizio ore 15, aggiornamenti in diretta su PiacenzaSera.it).

Anche se mancano ancora diverse partite al termine della stagione, un occhio va sempre alla classifica che vede al momento la squadra di Scazzola con un margine di due punti sulla zona playout, ma l’Olbia, prima inseguitrice dei biancorossi, ha una partita da recuperare. In quest’ottica pesa non aver sfruttato l’ultima gara contro la Giana Erminio: un successo avrebbe permesso di accelerare in direzione della salvezza diretta, il pari, alla fine prezioso per come si era messa la partita, lascia il Piace ancora in trincea. “Mercoledì la partita era importantissima, i tre punti sarebbero stati oro, le occasioni le abbiamo avute senza concretizzarle – l’analisi di Scazzola -: è anche vero che un gol valido lo avevamo fatto ma ci è stato annullato per fuorigioco: non ci lamentiamo, ma è una rete che pesa”

Si arriva oltretutto alla trasferta di Busto con più di un problema di formazione: Corbari e De Respinis sono squalificati, Libertazzi è ancora out e in più si è fermato anche Marchi; torna a disposizione invece Suljic, che rientra dall’infortunio, anche se non è certo al meglio. “Il tempo per lavorare è stato poco, avremo diversi giocatori importanti che ci mancheranno ma questa squadra ha dimostrato che chiunque viene chiamato in causa fa la prestazione, quindi da questo punto di vista sono ottimista nonostante le assenze – inquadra la sfida il tecnico biancorosso -. Sarà una partita ad alto coefficiente di difficoltà, la Pro Patria è una squadra che ha una classifica importante e meritata, una proprietà seria, un allenatore bravo e stanno facendo molto bene: come sempre però dobbiamo pensare noi, le prestazioni le abbiamo sempre fatte poi chiaramente si chiede sempre quel piccolo miglioramento rispetto alle precedenti partite che ci deve essere”.

La Pro Patria occupa il sesto posto in classifica con 46 punti e arriva dal pari a reti bianche con la Pro Sesto. Nelle scorse ore il club ha ingaggiato l’esterno sinistro Andrea Masetti. “Il Piacenza è una squadra che nell’anno solare ha numeri da playoff, ha cambiato sia il modo di stare in campo che di pensare la partita e ha inserito giocatori di qualità – le parole alla vigilia del tecnico Javorcic -. In questo momento attraversano un momento positivo, mi aspetto una partita equilibrata”.