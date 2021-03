Servizi alla persona: dal codice Ateco al regime fiscale, tutto l’indispensabile per la tua attività

Le cosiddette attività dei servizi alla persona sono numerose e vengono esercitate nel nostro paese da un’ampia fetta di liberi professionisti.

Proprio questa moltitudine rischia di generare confusione intorno a un aspetto determinante nell’apertura della partita IVA, vale a dire la scelta del giusto codice ATECO.

Si tratta di un passaggio cruciale, in quanto un errore potrebbe portare non solo a pagare più tasse ma persino a essere soggetti a penali, poiché si tratta del codice identificativo della propria specifica attività.

Servizi alla persona: la scelta del codice ATECO

Aprire una Partita IVA, quando si ha la volontà di svolgere attività di servizi alla persona, significa sostanzialmente dover scegliere il proprio codice ATECO tra sei diverse possibilità.

Individuare il giusto codice autonomamente può essere quindi complicato e, come anticipato, originare anche errori. La procedura risulterà dunque più snella se svolta da un commercialista esperto nel settore, che adempirà tutte le operazioni necessarie per l’apertura della partita IVA, compresa scelta del codice ATECO.

Al giorno d’oggi, per velocizzare ulteriormente l’iter, è possibile richiedere questi servizi anche online, affidandosi a siti specializzati gestiti da esperti in materia.

Per esempio, su regime-forfettario.it per ottenere una consulenza per il codice ateco 960909, che interessa proprio alcune attività di servizi alla persona, è sufficiente compilare l’apposito form presente sul portale.

Quale regime fiscale?

Il commercialista saprà, inoltre, suggerire il regime fiscale migliore nel quale rientrare per adempiere agli obblighi di legge in tema di tassazione: il libero professionista che ha necessità di svolgere servizi alla persona, di solito, ha tutte le carte in regola per usufruire del cosiddetto regime forfettario.

A differenza dell’ordinario e del semplificato, dedicati a medie e grandi imprese, il Forfettario prevede una tassazione unica che gli vale anche il nome di regime minimo. Proprio per agevolare le start up, per i primi 5 anni si dovrà pagare solo il 5% sull’imponibile annuo, senza l’aggiunta di voci quali l’IVA e l’IRAP.

Successivamente, tale quota salirà a 15%, comunque ben lontana dal 22% di IVA e ritenuta d’acconto. Per il regime forfettario è stato già fissato un coefficiente di redditività pari al 78%, ciò significa che non vanno comunicate ulteriori spese.

Al regime forfettario, oltre chi si occupi dei servizi alla persona, possono aderire anche artigiani, professionisti in materie specifiche come avvocati, medici e notai, freelance (copywriter, ghostwriter, traduttori e disegnatori), ma anche commercianti al dettaglio.

Chi è specializzato in materia, perciò, potrà anche dare validi suggerimenti rispetto alla tipologia di lavoro svolto per muoversi nel mondo fiscale senza difficoltà.

Come versare i contributi INPS

Come anche per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, sarà necessario versare i propri contributi all’Ente Previdenziale di riferimento al fine di poter godere della pensione secondo i termini previsti dalla legge. L’INPS, oltre alle associazioni di categoria, distingue la gestione dei fondi in ordinaria e separata.

La prima, per l’appunto, è dedicata a dipendenti che abbiano regolare contratto di assunzione, con tutte le varianti del caso; la seconda è proprio quella dei liberi professionisti e richiede una percentuale pari al 25% del fatturato.

La grande differenza tra i due è che, mentre nel primo caso i versamenti devono essere effettuati obbligatoriamente anche in periodi di minor lavoro o persino di chiusura, nella Gestione Separata si verseranno i contributi solo su ciò che si è effettivamente guadagnato, rendendo le spese ancora più elastiche.