Servizi sociali, il Comune “Per gli appuntamenti accordarsi prima telefonicamente o via mail”

“In virtù dell’istituzione a partire da oggi, anche per il territorio di Piacenza, della zona rossa, per evitare situazioni di affollamento eccessivo e diluire l’accesso del pubblico agli uffici, in linea con le indicazioni nazionali si invitano i cittadini a non recarsi direttamente presso le sedi dei Servizi Sociali comunali, ma a rivolgersi sempre preventivamente agli operatori, telefonicamente o via e-mail”.

L’indicazione arriva dal Comune di Piacenza con una nota, in cui si informa inoltre che “gli uffici restano infatti a disposizione, nei consueti orari, per informazioni e per concordare eventuali appuntamenti, che saranno concessi solo per motivi urgenti e improcrastinabili. I cittadini che avessero già appuntamenti fissati, saranno contattati direttamente per definire eventuali rinvii”.

“Sul sito www.comune.piacenza.it sono disponibili i recapiti di tutti gli uffici, così come le informazioni utili per accedere al servizio di spesa a domicilio, che consente – per le persone impossibilitate a spostarsi in autonomia, affette da problemi di salute o da patologie legate al Coronavirus – la consegna gratuita a domicilio di generi alimentari e beni di prima necessità, grazie agli esercizi e ai produttori agricoli che hanno aderito all’iniziativa. Il numero da contattare, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, è lo 0523-492737″.