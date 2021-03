Settimana della prevenzione oncologica, a Piacenza visite dermatologiche con medici specialisti

“In questo periodo così complicato, la prevenzione sta subendo una battuta d’arresto, tutti gli sforzi e i media sono concentrati sul Covid e l’attenzione sulle altre malattie, come il cancro, è in forte diminuzione”.

Ad accendere il campanello d’allarme è la sezione piacentina di Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori). “Da marzo 2020 a marzo 2021 – sottolinea Lilt – i morti di Covid sono stati 100.000, mentre 183.000 sono i morti di cancro nello stesso periodo; questo è indicativo del fatto che la pandemia è una problematica seria che va affrontata, ma non si possono dimenticare le altre patologie, la prevenzione va fatta sempre. Spesso le persone non si sottopongono a visite o a cure per evitare di contrarre il Covid, ma chiaramente non facendo prevenzione il rischio di mortalità aumenta notevolmente”.

“La Lega Italiana Lotta ai Tumori – spiega Lilt – porta avanti da anni e con tenacia la promozione degli stili di vita sani e, nonostante il periodo, marzo è dedicato alla settimana della prevenzione oncologica, che si svolge dal 13 al 21 marzo. Ed è proprio grazie ai tanti sforzi fatti nel campo della prevenzione, che oggi la percentuale dei tumori guaribili è salita al 65%. La Lilt, attraverso le sue 106 sedi sparse sul territorio nazionale, ha un solo obiettivo, informare e creare consapevolezza su quanto gli stili di vita sbagliati possano incidere sfavorevolmente sull’insorgenza dei tumori”.

“Per vivere in salute – evidenzia Lilt – è necessario seguire una dieta corretta, fare movimento, non fumare e sottoporsi con regolarità alle visite di prevenzione. Per questo la Lilt nazionale quest’anno si è avvalsa di due testimonial d’eccezione: lo chef Davide Oldani per quanto riguarda l’alimentazione sana e il campione sportivo Davide Albertini, per quanto riguarda i benefici dell’attività fisica. Anche la sede provinciale di Piacenza sostiene fermamente queste indicazioni e dà modo alle persone di essere sempre informate su come si vive in salute attraverso varie attività che porta avanti durante l’anno. Per la settimana nazionale della prevenzione oncologica la Lilt piacentina – spiega l’associazione – è partita con la campagna “Fai il punto sui tuoi nei” e offre visite dermatologiche con medici specialisti, gratuite per i soci”.

E’ possibile prenotare la propria visita telefonando allo 0523.384706 nei giorni di martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00 e al mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.