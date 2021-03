Si Cobas: “Nostre mobilitazioni rispettose delle norme anti Covid”

Il sindacato autonomo Si Cobas, al centro dell’inchiesta giudiziaria che ha portato all’arresto di due propri esponenti e indagato complessivamente 29 persone, prende posizione in relazione alle critiche alla manifestazione di sabato 13 marzo e ai presidi davanti al Tribunale di Piacenza del 15 e 16 marzo.

La contestazione indirizzata al sindacato è stata quella di non aver rispettato le norme anti covid per gli assembramenti che si sono creati durante le manifestazioni. Il Si Cobas con una nota replica così: “Le nostre mobilitazioni erano a norma di legge e rispettavano il DPCM in vigore ad oggi. Ciò che ha causato la difficoltà nel mantenimento del distanziamento fisico, lungi dall’essere responsabilità nostra in quanto organizzatori delle mobilitazioni, è piuttosto adducibile ad una congestione dei partecipanti causata dalle autorità stesse”. Il sindacato fa infatti rilevare di aver fruito di “uno spazio fisico del tutto insufficiente, considerata l’alta partecipazione, per poter mettere in pratica i distanziamenti”.

“La premura di far rispettare i distanziamenti – sostengono – è piuttosto stata nostra, per questo motivo, durante la manifestazione di sabato 13 marzo, ci siamo spostati nell’ampio parcheggio sottostante al Pubblico Passeggio, permettendo alla grande folla di lavoratori e solidali di avere la possibilità di mantenere la distanza di sicurezza anti-Covid19. Per questo motivo, ci pare ancora più assurdo e pretestuoso essere noi il soggetto della polemica sui presunti assembramenti”. “Vogliamo sottolineare che abbiamo avuto cura, durante gli interventi, – aggiunge la nota – di incentivare il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid19 e che, oltre a questo, è emersa la tendenza generale di tutti i partecipanti di tenere costantemente alzata la mascherina e anche, spesso, doppia mascherina. Riteniamo che il lassismo di qualche partecipante sia una variabile presente in ogni contesto, non solo il nostro”.

“Vogliamo ricordare ai partiti che sfruttano il Covid-19 – afferma il Si Cobas – come pretesto per attaccarci, che siamo stati una delle prime organizzazioni a prendersi cura della collettività piacentina in emergenza pandemica. Come spesso testimoniato, infatti, abbiamo aiutato centinaia di famiglie -oltre quelle che quotidianamente aiutiamo con il nostro lavoro sindacale- durante questo ultimo anno di pandemia, contribuendo significativamente ad attutire il peso che il Coronavirus ha comportato per la città di Piacenza. Questo non veniva visto, però, dagli stessi che ora ci attaccano”.

“Dimostreremo la partecipata solidarietà – conclude il comunicato – di cui tutte le persone che animano il movimento operaio sono capaci, fino a che non saranno tutti liberi. Per questo motivo stiamo organizzando per martedì 23 marzo una manifestazione che parta dal polo logistico di Castel San Giovanni e arrivi al magazzino di Amazon e che coinvolga tutti gli iscritti del sindacato”.