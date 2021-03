Si sente male poco prima di cena, salvato dal defibrillatore

Erano da poco passate le 19 e 30 del 22 marzo quando un 74enne che stava per sedersi a tavola per cenare assieme alla famiglia, nella propria abitazione in via Dante Alighieri a Piacenza, ha improvvisamente perso conoscenza, finendo a terra.

I familiari hanno immediatamente telefonato al numero di emergenza 118. L’uomo non respirava. Immediati i soccorsi, con l’attivazione del Codice blu. In una manciata di minuti sono giunti sul posto l’auto infermieristica del 118, l’ambulanza dell’Anpas Croce Bianca e l’auto medica del 118. Il personale sanitario ha constatato di essere d’innanzi ad una persona in arresto cardiaco e pertanto ha immediatamente utilizzato il defibrillatore, che ha scaricato diverse volte. Nel frattempo medico e infermieri hanno anche proceduto alle terapie del caso e alle manovre di rianimazione cardio-polmonare, supportati anche dal personale della Croce Bianca. Dopo alcuni minuti l’uomo ha riaperto gli occhi.

È stato quindi stabilizzato dall’équipe sanitaria e trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza. Le sue condizioni sono molto gravi e si trova ricoverato in prognosi riservata in terapia intensiva.