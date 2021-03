“Sospendere le elezioni della Bonifica”, la lista Equità e Trasparenza per Tutti scrive al prefetto

La lista Equità e Trasparenza per tutti, candidata alle elezioni del Consorzio di Bonifica, ha scritto al prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, per chiedere la sospensione e rinvio delle consultazioni fissate il 18 e 19 aprile.

Le motivazioni sono le stesse già comunicate e diffuse da più parti politiche: stante la pandemia ancora in corso sarebbe inopportuno, in un’ottica di tutela della saluta pubblica, dare il via libera a elezioni che prevedono la partecipazione fisica di un gran numero di persone. Viene inoltre sollecitata l’attivazione, da parte della Bonifica, di consultazioni on line, come previsto dallo stesso statuto dell’ente.

La comunicazione è stata inviata per conoscenza anche alla presidente della Conferenza socio sanitaria Lucia Fontana ed ai sindaci sedi dei seggi: Borgonovo, Podenzano, Fiorenzuola, Vernasca, Bobbio, Piacenza e Bettola.