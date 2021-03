Spinte e calci a una famiglia fuori dall’agriturismo: denunciati 5 giovani

Rissa fuori dal ristorante: denunciati 5 giovani per lesioni personali in concorso.

I fatti risalgono allo scorso 8 novembre: secondo quanto riportano i carabinieri della Stazione di Rivergaro – che si sono occupati delle indagini – nel parcheggio di un agriturismo in Valtrebbia, dove si stavano recando per pranzare, i giovani, quattro uomini e una donna tra i 23 e i 30 anni, avrebbero acceso alcuni fumogeni spaventando il cane di una famiglia, un uomo una donna e il figlio, in procinto di entrare nello stesso locale. Ne sarebbe nato un diverbio piuttosto acceso, che avrebbe portato in poco tempo dalle parole ai fatti: ad avere la peggio – spiegano i militari – i tre componenti della famiglia, che pur senza riportare ferite gravi, sarebbero stati comunque trasportati all’ospedale di Piacenza per accertamenti.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri della Stazione di Rivergaro, che hanno dato avvio alle indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Ieri, 15 marzo, i militari, dopo aver eseguito opportune verifiche e accertamenti, sono riusciti a ricostruire tutto l’accaduto e ad identificare gli autori del fatto. I giovani – la ricostruzione dei carabinieri – se la sarebbero presa prima con i due uomini e poi con la donna, sbattendola violentemente per terra, spintonando quindi la famiglia contro una catasta di legna per poi prenderli a calci. Per questo, tutti e cinque sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Piacenza per lesioni personali in concorso.