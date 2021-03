Sportelli informativi comunali e biblioteche, gli orari nel periodo pasquale

Resteranno chiusi al pubblico, da giovedì 1 a martedì 6 aprile compresi, gli sportelli InformaFamiglie&Bambini del Comune di Piacenza, con riapertura a partire da mercoledì 7. Lo stesso avverrà per il punto informativo dell’Unità operativa Minori di via Martiri della Resistenza 8, mentre non ci saranno interruzioni nelle attività dei Servizi Sociali rivolti a bambini e ragazzi.

Non osserveranno particolari variazioni di orario, invece, gli sportelli Informasociale di via Taverna 39 e via XXIV Maggio 28, che chiuderanno unicamente nella festività del Lunedì dell’Angelo, il 5 aprile, così come gli sportelli polifunzionali Quic di viale Beverora. Non ci saranno modifiche sostanziali, rispetto alle modalità operative attualmente in vigore, neppure per le biblioteche comunali, che resteranno chiuse al pubblico solo nella festività di Pasquetta e, in virtù dell’orario adottato a seguito delle restrizioni per l’emergenza sanitaria, anche nella giornata del 3 aprile come ogni sabato.