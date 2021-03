Sportelli Iren, venerdì possibili ritardi nell’apertura a Fiorenzuola e Castello

Iren informa che gli sportelli di Castel San Giovanni e Fiorenzuola D’Arda, nel piacentino, a causa di un’assemblea sindacale potrebbero essere temporaneamente chiusi venerdì 5 marzo dalle ore 8 alle 10

Resta comunque attivo – fa sapere Iren – lo sportello di Piacenza, in via Largo Matteotti 16, dalle 8,30 alle 13,30 : “Si consiglia di accedere tramite appuntamento utilizzando la APP UFIRST, un’innovativa piattaforma che consente di prenotare in maniera intelligente l’accesso senza fare la coda e nel rispetto della normativa Covid. Rimane comunque disponibile il Numero Verde 800 969696, attivo dalle 8,00 alle 18,00, grazie al quale si possono effettuare tutte le operazioni come nuovi contratti o ottenere informazioni. Utilizzando la app IrenYou, o accedendo al proprio account Web è inoltre possibile gestire i propri contratti, controllare le fatture e i pagamenti direttamente dal proprio telefono cellulare o computer”.