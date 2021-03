Sportello InformaSociale di via Taverna, malfunzionamento della linea telefonica

Il Comune di Piacenza comunica che, a causa di un malfunzionamento della linea telefonica, in questi giorni potrà risultare difficoltoso mettersi in contatto con lo sportello InformaSociale di via Taverna 39 al numero 0523-492731.

Nell’attesa dell’intervento di ripristino da parte dei tecnici della compagnia telefonica – informa il Comune -, i cittadini che non riuscissero a mettersi in contatto con lo Sportello di via Taverna possono contattare l’InformaSociale di via XXIV Maggio 28, negli orari di apertura (lunedì e giovedì dalle 8.45 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30, mercoledì e venerdì dalle 8.45 alle 13, martedì chiuso), al numero 0523-492022.