Stop ad AstraZeneca, Bonaccini “Si faccia chiarezza il prima possibile, no ad ulteriori ritardi nelle vaccinazioni”

“In Emilia-Romagna la macchina vaccinale sta funzionando bene, pur nei limiti delle forniture finora arrivate: siamo fra le Regioni che vaccinano di più e siamo organizzati per somministrare fino a 45mila dosi al giorno, in presenza naturalmente dei vaccini necessari”.

A dirlo è Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia Romagna, intervenuto in occasione di una visita all’Hub vaccinale di San Pietro in Casale (Bo). “Come per tutto il Paese – ha aggiunto il governatore -, su AstraZeneca ci atteniamo alle indicazioni di Aifa, sospendendo per il momento l’utilizzo del vaccino in via precauzionale e temporanea, auspicando che si faccia chiarezza il prima possibile: i cittadini hanno bisogno di chiarezza e certezze, la campagna vaccinale non può permettersi ulteriori ritardi e, allo stesso tempo, va ovviamente garantita la massima sicurezza”.