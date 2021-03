Stop ad AstraZeneca, Donini “In Emilia Romagna solo 7 reazioni avverse su 77mila somministrazioni”

“In Emilia Romagna sono solo sette le reazioni avverse ad AstraZeneca su 77mila somministrazioni”. A dirlo l’assessore alla Salute dell’Emilia Romagna Raffaele Donini, intervenuto attraverso un collegamento online con l'”Agorà” del Partito Democratico. “Questa notizia di AstraZeneca non ci voleva – la sua riflessione -. Ma ora si chiarisca bene, in fretta e in maniera definitiva”.

”Eravamo stati criticati perché sembrava che non somministrassimo le dosi di AstraZeneca- ha aggiunto Donini – ma in quei giorni abbiamo fatto l’accordo coi medici di base e in un paio di settimane sono state vaccinate quasi 60.000 persone del mondo della scuola. Eravamo pronti a fornire ai medici di base altre 60.000 dosi, che abbiamo a disposizione, sapendo che potevano essere vaccinati dai medici di medicina generale anche gli over 75 loro assistiti per comporre più facilmente i gruppi da 11 persone (pari al numero di dosi ricavabili da una fiala di AstraZeneca, ndr)'”.

Le dosi “congelate”, ha informato Donini, potrebbero tornare ad essere somministrate “dalla prossima settimana. E’ una cosa – ha detto – che non escludo”. Ancora sulla decisione di Aifa di bloccare AstraZeneca, l’assessore ha evidenziato come sia “arrivata all’improvviso, con un preavviso di poche ore. Ora ci attendiamo che Ema sciolga definitivamente la riserva sulla sicurezza e l’efficacia del vaccino. Noi ne abbiamo fatte 77.000 dosi, tra personale della scuola e forze dell’ordine, e le reazioni avverse sono state sette, con sintomi comunque compatibili con le vaccinazioni gestibili senza criticità”.