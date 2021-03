Tagliaferri (FdI) “Potenziare il numero verde per il sostegno psicologico”

La Regione potenzi il numero verde per il sostegno psicologico in tempo di Coronavirus, viste le tante segnalazioni di disservizi pervenute.

A chiederlo è, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) che sottolinea che “il numero è stato istituito nel marzo 2020 e sono numerose le segnalazioni di disservizi e malfunzionamento del numero verde, con tempi di attesa in media molto lunghi dovuti alla carenza di personale dedicato e alle ordinanze che, ponendo in zona rossa molte province della nostra regione, hanno conseguentemente aumentato il numero delle telefonate pervenute”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “con quali modalità, azioni e tempistiche, con particolare riferimento al potenziamento dell’organico dedicato a ricevere e rispondere alle telefonate”.