Teco Corte Auto “corsara” a Cagliari, netto successo contro Quattro Mori (0-4)

Netto successo per le pongiste della Teco Corte Auto, società di tennistavolo di Cortemaggiore che attualmente milita in serie A-1 femminile.

Impegnato in un’insidiosa trasferta a Cagliari, il team magiostrino ha superato – nell’ultima gara del girone d’andata – il Quattro Mori con il risultato finale di 0-4.

Nel match di Cagliari, con Laurenti impegnata al Pro Tour Internazione di Doha in Qatar, Cortemaggiore ha schierato il duo russo Kulikova e Sabitova insieme al “gioiello” di casa Arianna Barani. A riposo Vantina Roncallo. “Si tratta di una vittoria importante per il proseguimento del campionato” il commento soddisfatto della società a fine gara.

In seguito a questa sconfitta, le sarde del Quattro Mori rimangono fanalino di coda del torneo con un solo punto: una classifica bugiarda per quello che si è visto fin qui in campo, sopratutto da parte dalla forte rumena Tania Palian.

TABELLINI

Wei Jian – Valentina Sabitova 0-3 (9-11, 5-11, 5-11)

Tania Plaian – Olga Kulikova 2-3 (4-11, 8-11, 12-10, 11-9, 9-11 )

Rossana Ferciug – Arianna Barani 0-3 (8-11, 7-11, 5-11)

Tania Plaian – Valentina Sabitova 1-3 (11-6, 11-13, 8-11, 9-11)